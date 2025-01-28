Когда в "Резерв+" появится направление на ВВК: в Минобороны назвали дату

Кабинет Министров Украины обновил Порядок проведения призыва граждан на военную службу в период мобилизации и в особое время. Согласно нововведениям, вводится электронная форма направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) для прохождения медицинского осмотра.

РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко рассказывает, когда нововведение станет доступным в "Резерв+".

Услуга по получению электронных направлений на ВВК станет доступной в мобильном приложении "Резерв+" с 31 января 2025 года. Это нововведение, которое уже поддержало правительство, станет первым шагом к цифровой трансформации процесса медосмотра для военнообязанных.

Сначала направления будут доступны только для тех граждан, которые хотят пройти медицинский осмотр по собственному желанию. Однако в будущем эта функция будет распространена на лиц, получивших повестку на ВВК.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать процесс без очередей и лишних бумаг, с максимальным удобством для граждан", - отметила Черногоренко. Сейчас уже началось тестирование новой услуги, к которому привлечена команда тестировщиков.

Кроме того, реформа ВВК предусматривает интеграцию информационных систем Министерства обороны и Министерства здравоохранения Украины, а также возможность для граждан выбирать медицинское учреждение для прохождения осмотра. Это должно обеспечить прозрачность и удобство процесса для всех участников.