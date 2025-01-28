Коли у "Резерв+" з’являться направлення на ВЛК: у Міноборони назвали дату

Кабінет Міністрів України оновив Порядок проведення призову громадян на військову службу в період мобілізації та в особливий час. Згідно з нововведеннями, вводиться електронна форма направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) для проходження медичного огляду.

РБК-Україна із посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко розповідає, коли нововведення стане доступним у "Резерв+".

Послуга з отримання електронних направлень на ВЛК стане доступною у мобільному застосунку "Резерв+" з 31 січня 2025 року. Це нововведення, яке вже підтримав уряд, стане першим кроком до цифрової трансформації процесу медогляду для військовозобов’язаних.

Спочатку направлення будуть доступні лише для тих громадян, які хочуть пройти медичний огляд за власним бажанням. Проте в майбутньому ця функція буде поширена на осіб, які отримали повістку на ВЛК.

"Ми працюємо над тим, щоб зробити процес без черг і зайвих паперів, з максимальною зручністю для громадян", – зазначила Черногоренко. Зараз уже розпочалося тестування нової послуги, до якого залучено команду тестувальників.

Крім того, реформа ВЛК передбачає інтеграцію інформаційних систем Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров’я України, а також можливість для громадян вибирати медичний заклад для проходження огляду. Це має забезпечити прозорість та зручність процесу для всіх учасників.