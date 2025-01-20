Когда в "Резерв +" вернутся отсрочки для студентов и аспирантов: ответ Минобороны

"С 22 января в "Резерв+" возвращаются отсрочки для студентов и аспирантов. Сразу после обновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируем восстановить отсрочки для студентов и аспирантов", - написала она.

По ее словам, ведомство получило "сотни запросов на возобновление услуги".

Приложение "Резерв+" в Украине

В прошлом году Минобороны запустило электронный кабинет военнообязанного. Это мобильное приложение "Резерв+".