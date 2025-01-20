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Когда в "Резерв +" вернутся отсрочки для студентов и аспирантов: ответ Минобороны

Иллюстративное фото: в "Резерв +" вернутся отсрочки для студентов и аспирантов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Услуга по оформлению отсрочек для студентов и аспирантов вскоре вернется в приложение "Резерв +". Это должно произойти уже в среду, 22 января.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"С 22 января в "Резерв+" возвращаются отсрочки для студентов и аспирантов. Сразу после обновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируем восстановить отсрочки для студентов и аспирантов", - написала она.

По ее словам, ведомство получило "сотни запросов на возобновление услуги".

Приложение "Резерв+" в Украине

В прошлом году Минобороны запустило электронный кабинет военнообязанного. Это мобильное приложение "Резерв+".

Со временем в "Резерв+" появились отсрочки от мобилизации. Однако пока они доступны не для всех. Однако в конце прошлого года функция прекратила временно работать. В чем причина - читайте в материале РБК-Украина.

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