RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Когда пройдет новый "Рамштайн": Шмыгаль назвал дату

Фото: Денис Шмыгаль, министр обороны Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") должна состояться уже 3 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам главы Минобороны, он принял участие в видеоконференции при участии министров обороны стран E5: Германии, Британии, Италии, Польши и Франции, а также главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Шмыгаль проинформировал коллег о российском массированном ударе по гражданской и критической инфраструктуры Украины в ночь на 14 ноября. 

"Рассчитываем на поставку дополнительных систем ПВО и ракет-перехватчиков для спасения жизней украинцев", - отметил он. 

Также украинский министр подчеркнул, что Украине необходимо новое дальнобойное вооружение от союзников, поскольку вместе с санкциями удары по энергетической и военной инфраструктуре могут вынудить Москву сесть за стол переговоров. 

В ходе встречи министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности наращивать поставки Украине средств ПВО, боеприпасов и дронов.

Отдельно обсуждались пути финансирования Сил обороны Украины. На это планируют направить часть недавнего транша ЕС в размере 6 млрд евро. 

"Готовим следующее заседание Контактной группы на 3 декабря. Благодарю союзников за последовательную поддержку и усилия ради справедливого мира", - сказал Шмыгаль. 

"Рамштайн"

Напомним, предыдущая встреча Контактной группы по обороне Украины прошла 15 октября.

По ее итогам министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что союзники пообещали взносы в инициативу PURL на 422 млн долларов.

При этом Швеция пообещала выделить 8 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности в 2026-2027 годах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальПомощь УкраинеВойна в УкраинеВстреча Рамштайн