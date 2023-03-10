ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда предлагаешь формулу мира, а РФ отвечает ракетами, решение будет на поле боя, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Пятница 10 марта 2023 21:32
Когда предлагаешь формулу мира, а РФ отвечает ракетами, решение будет на поле боя, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина и ее военные героически отстаивают свои территории и показывают всему миру, что армия России перестает быть глобальной угрозой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского к участникам American Enterprise Institute World Forum.

"Когда предлагаешь формулу мира, а Россия снова отвечает ракетами по городам, это точно говорит о том, что решение будет на поле боя. И мир станет безопаснее, точно станет безопаснее. И для наций, и для людей. И для государств, и для бизнеса", - сказал Зеленский.

Он считает, что мир будет безопаснее только тогда, когда тирания проиграет и когда другие потенциальные агрессоры увидят полную силу свободы.

"Наши героические солдаты уже сделали так, что армия России буквально на глазах перестает быть глобальной угрозой. Должны довести эту работу до конца. Это возможно сделать уже в этом году", - заявил президент.

Напомним, сегодня, 10 марта, в четырех областях Украины действуют почасовые и аварийные отключения света. Их ввели из-за повреждений в результате атак врага.

Также ранее мы писали, что в Харькове после вчерашней ракетной атаки россиян без света остаются 470 тысяч потребителей. Оживленная часть города и критическая инфраструктура.

А в Житомире дефицит электроэнергии составляет 75%. Пока в городе не работает электротранспорт, не включают уличное освещение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации