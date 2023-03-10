Когда предлагаешь формулу мира, а РФ отвечает ракетами, решение будет на поле боя, - Зеленский
Украина и ее военные героически отстаивают свои территории и показывают всему миру, что армия России перестает быть глобальной угрозой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского к участникам American Enterprise Institute World Forum.
"Когда предлагаешь формулу мира, а Россия снова отвечает ракетами по городам, это точно говорит о том, что решение будет на поле боя. И мир станет безопаснее, точно станет безопаснее. И для наций, и для людей. И для государств, и для бизнеса", - сказал Зеленский.
Он считает, что мир будет безопаснее только тогда, когда тирания проиграет и когда другие потенциальные агрессоры увидят полную силу свободы.
"Наши героические солдаты уже сделали так, что армия России буквально на глазах перестает быть глобальной угрозой. Должны довести эту работу до конца. Это возможно сделать уже в этом году", - заявил президент.
Напомним, сегодня, 10 марта, в четырех областях Украины действуют почасовые и аварийные отключения света. Их ввели из-за повреждений в результате атак врага.
Также ранее мы писали, что в Харькове после вчерашней ракетной атаки россиян без света остаются 470 тысяч потребителей. Оживленная часть города и критическая инфраструктура.
А в Житомире дефицит электроэнергии составляет 75%. Пока в городе не работает электротранспорт, не включают уличное освещение.
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