ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночью - зима и снег, а днем - весна. Синоптик рассказала о погоде на завтра

Новина українською →
Украина, Четверг 16 марта 2023 13:57
Ночью - зима и снег, а днем - весна. Синоптик рассказала о погоде на завтра Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что весна двигается вперед, но иногда зима возвращается. Доказательством этого будут морозы, которые накроют Украину этой ночью, хотя уже днем завтра будет до 9 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В ближайшую ночь морозы будут составлять в западных областях Украины -1...-6 градусов. Днем "минусы" утихнут, ожидается +4...+9 градусов, на юге Одесской области, в Крыму и Приазовье +8...+12 градусов, - рассказала она.

Кроме того:

  • на севере от 2 тепла до 2 мороза;
  • восток, юг и значительную часть центра прикроют облаками, поэтому здесь ожидается +3+5, местами даже до +7 градусов.

Осадки

По словам Диденко, дождь, вероятно с мокрым снегом, предполагается в ближайшую ночь и завтра утром в восточных областях, а также местами в Полтавской, Черкасской и Днепре с районами.

"Днем практически повсюду в Украине - без осадков", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

17 марта осадков не ожидается. Ветер - с северо-запада, остается порывистым.

"Пока в столице будет холодновато: ночью -2 до +2, днем в пятницу до +7 градусов", - рассказала она.

Как сообщалось, хоть и с незначительной задержкой, однако Киев посетила метеорологическая весна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины