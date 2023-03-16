Ночью - зима и снег, а днем - весна. Синоптик рассказала о погоде на завтра

Несмотря на то, что весна двигается вперед, но иногда зима возвращается. Доказательством этого будут морозы, которые накроют Украину этой ночью, хотя уже днем завтра будет до 9 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"В ближайшую ночь морозы будут составлять в западных областях Украины -1...-6 градусов. Днем "минусы" утихнут, ожидается +4...+9 градусов, на юге Одесской области, в Крыму и Приазовье +8...+12 градусов, - рассказала она.

Кроме того:

на севере от 2 тепла до 2 мороза;

восток, юг и значительную часть центра прикроют облаками, поэтому здесь ожидается +3+5, местами даже до +7 градусов.

Осадки

По словам Диденко, дождь, вероятно с мокрым снегом, предполагается в ближайшую ночь и завтра утром в восточных областях, а также местами в Полтавской, Черкасской и Днепре с районами.

"Днем практически повсюду в Украине - без осадков", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

17 марта осадков не ожидается. Ветер - с северо-запада, остается порывистым.

"Пока в столице будет холодновато: ночью -2 до +2, днем в пятницу до +7 градусов", - рассказала она.