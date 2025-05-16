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Когда прекратятся дожди и потеплеет: синоптики назвали дату

Пятница 16 мая 2025 17:28
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Когда прекратятся дожди и потеплеет: синоптики назвали дату Погода в Украине на следующей неделе может потеплеть (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение ближайших нескольких дней погода в Украине будет в основном дождливой. Однако уже на следующей неделе вероятны улучшения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Погода на выходных и в начале рабочей недели

По словам эксперта, в последующие трое суток в целом территория Украины будет оставаться в поле пониженного атмосферного давления и в прохладной воздушной массе с северо-запада.

Неустойчивую погоду будут формировать два циклона:

  • один - с центром над Польшей;
  • другой - будет перемещаться с Балкан в северо-восточном направлении (через юг и центр Украины).

"Связанные с ним атмосферные фронты обусловят дожди в течение выходных в большинстве областей (только в западной части Украины ночью - преимущественно без осадков)", - рассказал Семилит.

В понедельник (19 мая) по Украине в целом ожидаются небольшие дожди. Между тем в западных областях (днем - и на Левобережье) - они могут быть умеренными.

В то же время в Карпатах может быть дождь с мокрым снегом.

Где вероятны порывы ветра и какой будет температура

Синоптик УкрГМЦ рассказал, что в ближайшее время воздушные массы будут двигаться с северо-запада - с переходом на юго-западный перенос - со скоростью в пределах 50 метров в секунду.

Учитывая это вероятны порывы ветра до 15-20 м/с:

  • днем субботы, 17 мая - на Левобережье;
  • в течение воскресенья и понедельника, 18-19 мая - в Карпатах.

При этом значения температуры воздуха в течение следующих трех суток будут колебаться в зависимости от региона:

  • ночью ожидается от 3 до 6 градусов по Цельсию (в западных областях - около 2-8°С);
  • днем в большинстве областей - от 11 до 17 градусов тепла (на востоке и юго-востоке несколько теплее - около 16-23°С).

Когда пройдут дожди и где потеплеет

Семилит сообщил, что в течение вторника и среды (20-21 мая) в Украине также временами будут дожди (из-за остаточных процессов от атмосферных фронтов).

В Карпатах 20 мая еще прогнозируют дождь (местами - с мокрым снегом), а уже 21 мая - без осадков.

Погода без осадков 21 мая ожидается также на Правобережье Украины.

Между тем температурные показатели будут колебаться:

  • в ночные часы по всей территории Украины - в пределах 4-10°С (на юге - до +13 градусов);
  • в дневные часы в среднем - 13-19°С.

"В южной части и в восточных областях (а 21 мая - по всей территории Украины) столбики термометров будут достигать уже 17-23°С", - подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что в Карпатах - ночью и днем - будет от 0 до 5 градусов тепла, а 21 мая днем воздух будет прогреваться до +12°С.

"То есть в целом можем говорить, что 21 числа дневные максимумы поднимутся... Ночью значения температуры будут более такие стабильные, в пределах 6-11°С (4-10°С)", - подытожил представитель УкрГМЦ.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре подвели "погодные итоги" за первую декаду мая 2025 года и рассказали, какие растения больше всего пострадали от майских заморозков.

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