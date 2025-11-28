Когда "прилетит" национальный кэшбэк: стали известны даты выплат за сентябрь
Выплаты по программре "Национальный кэшбек" за сентябрь поступят украинцам 29-30 ноября. Деньги получат почти 4 млн граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Telegram-канале"Дії"
Дія сообщила о приближении выплат "Национального кэшбэка" за сентябрь. По информации сервиса, деньги поступят на карты пользователей 29-30 ноября. В целом кэшбек получат более 3,8 млн украинцев, а общая сумма выплат превысит 598 млн гривен.
Полученные средства можно направить на:
- оплату коммунальных услуг
- покупку лекарств и книг
- оформление почтовых услуг
- благотворительность
К программе ежемесячно присоединяются новые производители. Сейчас в списке более 1870 компаний и около 400 тысяч наименований украинских товаров, за которые можно получить кэшбек.
Чтобы проверить, входит ли товар в программу, нужно в приложении "Дія" перейти в раздел "Сервисы - Национальный кэшбек" и отсканировать штрихкод.
"Национальный кэшбек"
Это государственная программа поддержки внутреннего производства, которая возвращает часть средств за покупку украинских товаров.
За координацию отвечает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
К внедрению проекта приобщены Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба и уполномоченные банки, включая Ощадбанк.
Напомним, ранее украинцам начали начислять выплаты в рамках программы "Зимняя поддержка".
О том, отменят ли программу "Национальный кэшбек", читайте в отдельном материале РБК-Украина.