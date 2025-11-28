ua en ru
Когда "прилетит" национальный кэшбэк: стали известны даты выплат за сентябрь

Украина, Пятница 28 ноября 2025 15:50
Когда "прилетит" национальный кэшбэк: стали известны даты выплат за сентябрь Фото: украинцам объявили даты выплат "Национального кэшбэка" за сентябрь (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Выплаты по программре "Национальный кэшбек" за сентябрь поступят украинцам 29-30 ноября. Деньги получат почти 4 млн граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Telegram-канале"Дії"

Дія сообщила о приближении выплат "Национального кэшбэка" за сентябрь. По информации сервиса, деньги поступят на карты пользователей 29-30 ноября. В целом кэшбек получат более 3,8 млн украинцев, а общая сумма выплат превысит 598 млн гривен.

Полученные средства можно направить на:

  • оплату коммунальных услуг
  • покупку лекарств и книг
  • оформление почтовых услуг
  • благотворительность

К программе ежемесячно присоединяются новые производители. Сейчас в списке более 1870 компаний и около 400 тысяч наименований украинских товаров, за которые можно получить кэшбек.

Чтобы проверить, входит ли товар в программу, нужно в приложении "Дія" перейти в раздел "Сервисы - Национальный кэшбек" и отсканировать штрихкод.

"Национальный кэшбек"

Это государственная программа поддержки внутреннего производства, которая возвращает часть средств за покупку украинских товаров.

За координацию отвечает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

К внедрению проекта приобщены Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба и уполномоченные банки, включая Ощадбанк.

Напомним, ранее украинцам начали начислять выплаты в рамках программы "Зимняя поддержка".

О том, отменят ли программу "Национальный кэшбек", читайте в отдельном материале РБК-Украина.

