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Когда улучшится ситуация с энергоснабжением: ответ главы "Укрэнерго"

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Киев, Понедельник 14 ноября 2022 01:05
Когда улучшится ситуация с энергоснабжением: ответ главы "Укрэнерго" Фото: Владимир Кудрицкий (пресс-служба НЭК "Укрэнерго")
Автор: Артур Родивилов

Ограничения по снабжению электроэнергией продолжатся еще неделю в Киеве и семи областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.в эфире национального телемарафона.

Плановые отключения электроэнергии еще неделю будут проходить в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

"На этой неделе было повреждение очень важного нашего объекта в юго-западной части Украины. Ситуация остается тяжелой. Впрочем, мы по-прежнему работаем над восстановлением повреждений. Мы планируем, что графики отключений в этих регионах будут плановыми – если не будет дальнейших разрушений", – говорит Кудрицкий.

Он объяснил, что когда есть возможность, "более стабильные регионы" делятся электричеством с крупнейшими регионами потребления – например, Киевским или Харьковским энергоузлами.

"Но сейчас сеть в этих регионах получила значительные повреждения. Об устранении всех повреждений, а мы говорим о почти 900 ракетах и дронах, которые были выпущены по энергообъектам, пока не приходится", - подытожил Кудрицкий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что продолжительность отключений света в Киеве может возрасти . Это связано с наступлением холодов.

Также ранее мы писали, что в Украине и дальше будут продолжаться веерные отключения потребителей от электроэнергии, чтобы обезопасить энергетическую систему от перегрузок.

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