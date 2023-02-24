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Когда начнется рост экономики Украины: прогноз на 2023 год

Фото: экономика Украины начнет расти во втором квартале 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Восстановление экономики Украины может начаться небольшими темпами уже в текущем году. Но рост возможен лишь со второго квартала.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны".

В первом квартале текущего года экономику ждет падение в пределах 20-25%, прогнозирует глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Это объясняется относительно высокой базой сравнения по прошлому году.

А вот во втором квартале, учитывая, что в прошлом году падение в апреле-июне было максимальным, возможен рост в пределах 5%. В третьем и четвертом квартале рост тоже может быть, но в более скромных размерах, отметил эксперт.

Напомним, по предварительным данным, ВВП Украины в 2022 году сократился на 30,4%. Падение было рекордным за все годы существования независимой Украины.

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