Когда начнется рост экономики Украины: прогноз на 2023 год

Восстановление экономики Украины может начаться небольшими темпами уже в текущем году. Но рост возможен лишь со второго квартала.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны".
В первом квартале текущего года экономику ждет падение в пределах 20-25%, прогнозирует глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Это объясняется относительно высокой базой сравнения по прошлому году.
А вот во втором квартале, учитывая, что в прошлом году падение в апреле-июне было максимальным, возможен рост в пределах 5%. В третьем и четвертом квартале рост тоже может быть, но в более скромных размерах, отметил эксперт.
Напомним, по предварительным данным, ВВП Украины в 2022 году сократился на 30,4%. Падение было рекордным за все годы существования независимой Украины.