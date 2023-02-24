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Коли почнеться зростання економіки України: прогноз на 2023 рік

Фото: економіка України почне зростати у другому кварталі 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Відновлення економіки України може розпочатися невеликими темпами вже цього року. Але зростання можливе лише з другого кварталу.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни".

У першому кварталі поточного року на економіку чекає падіння в межах 20-25%, прогнозує голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. Це пояснюється відносно високою базою порівняння минулого року.

А ось у другому кварталі, з огляду на те, що минулого року падіння у квітні-червні було максимальним, можливе зростання в межах 5%. У третьому та четвертому кварталі зростання теж може бути, але у скромніших розмірах, зазначив експерт.

Нагадаємо, за попередніми даними, ВВП України у 2022 році скоротився на 30,4%. Падіння було рекордним за всі роки існування незалежної України.

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