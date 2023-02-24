Когда начнется рост экономики Украины: прогноз на 2023 год

Восстановление экономики Украины может начаться небольшими темпами уже в текущем году. Но рост возможен лишь со второго квартала.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны ".

В первом квартале текущего года экономику ждет падение в пределах 20-25%, прогнозирует глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Это объясняется относительно высокой базой сравнения по прошлому году.

А вот во втором квартале, учитывая, что в прошлом году падение в апреле-июне было максимальным, возможен рост в пределах 5%. В третьем и четвертом квартале рост тоже может быть, но в более скромных размерах, отметил эксперт.