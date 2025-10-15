Когда в Киевской области появится тепло в домах: названо ключевое условие

В Киевской области начинают подготовку к старту отопительного сезона. Решение о подаче тепла в дома регулируют органы местного самоуправления.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника.
По его словам, решение о подаче тепла будут принимать органы местного самоуправления, ориентируясь на температуру воздуха. Рекомендуется начинать отопление, когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд.
"Это уже четвертая зима в условиях полномасштабной войны. Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру, поэтому Киевская область наращивает меры дополнительной защиты", - подчеркнул Калашник.
Кроме подготовки систем теплоснабжения, в области проверили готовность дорожных служб к зиме. Техника мобилизована, есть необходимые запасы посыпочных материалов.
Руководитель ОВА также призвал жителей ответственно отнестись к подготовке: проверить исправность авто, перейти на зимнюю резину и избегать поездок в сложных погодных условиях без необходимости.
Напомним, "Киевтеплоэнерго" призвало жителей столицы проверить срок поверки счетчиков отопления и горячей воды перед стартом отопительного сезона. В случае просрочки приборы не могут использоваться для начислений - тогда оплату будут считать по нормативу или по данным домового счетчика.
Также мы рассказывали, когда начнут включать отопление в разных регионах Украины.