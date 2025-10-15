Когда в Киевской области появится тепло в домах: названо ключевое условие

По его словам, решение о подаче тепла будут принимать органы местного самоуправления, ориентируясь на температуру воздуха. Рекомендуется начинать отопление, когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд.

"Это уже четвертая зима в условиях полномасштабной войны. Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру, поэтому Киевская область наращивает меры дополнительной защиты", - подчеркнул Калашник.

Кроме подготовки систем теплоснабжения, в области проверили готовность дорожных служб к зиме. Техника мобилизована, есть необходимые запасы посыпочных материалов.

Руководитель ОВА также призвал жителей ответственно отнестись к подготовке: проверить исправность авто, перейти на зимнюю резину и избегать поездок в сложных погодных условиях без необходимости.