Когда к киевлянам вернется свет и вода: ответ премьера

Сегодня утром Свириденко провела совещание с ключевыми министерствами, государственными энергокомпаниями и всеми, кто ответственен за ход восстановительных работ.

По ее словам, во всех регионах после отбоя воздушных тревог начались восстановительные работы, работают ремонтные бригады. Для этого были привлечены все необходимые службы.

"Россия нанесла очередной подлый удар именно по гражданской инфраструктуре, по жизни людей и общин. Это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики, комбинированный удар, значительная часть ракет в ударе - баллистические. К сожалению, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры", - пояснила премьер.

Когда вернется вода и свет

Свириденко сообщила. что в Киеве и Кировоградской области ожидаем полного восстановления водоснабжения до конца дня.

"Относительно энергоснабжения в столице - уже запитана критическая инфраструктура. Дальнейшие работы продолжаются. Через несколько часов Министерство энергетики даст обновление по ситуации", - добавила она.

Премьер также подчеркнула, что в Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сейчас действуют графики аварийных отключений и специальные графики, о которых отдельно будет сообщать "Минэнерго" и "Укрэнерго".

На время работ на местах обеспечены альтернативные источники энергии:

генераторы,

пункты несокрушимости,

дополнительная связь.

Увеличено количество патрулей полиции на улицах и в транспорте в Киеве и других областях.

В то же время во время выступления в Раде Свириденко заявила, что восстановительные работы в регионах начались сразу после отбоя.

"По всей стране это было в 7:29 утра, и уже после этого работали все ремонтники, энергетики, и все были задействованы в службы. И у нас есть соответствующие поручения по каждому региону, и все службы работают для того, чтобы как можно быстрее оживить абонентов. В Киеве мы ожидаем полного восстановления водоснабжения в течение нескольких часов", - подчеркнула она.