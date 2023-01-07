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В Херсонской области вернули свет трети деоккупированных населенных пунктов

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Суббота 07 января 2023 14:54
В Херсонской области вернули свет трети деоккупированных населенных пунктов Фото: в Херсонской области вернули свет трети деоккупированных населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области вернули электроэнергию 78 населенным пунктам из 228 деоккупированных на правобережье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы ОВА Ярослава Янушевича в эфире телемарафона.

Как пояснил Янушевич, работы по восстановлению электроснабжения продвигаются медленно из-за того, что россияне во время своего бегства уничтожили высоковольтные линии передач и трансформаторные подстанции.

"В Херсоне более 90% запитано, даже удалось запитать микрорайон Остров, который страдает от ежедневных обстрелов. 6 января работали электрики на линиях, которые подают электроэнергию в Любимовку, Высокополье, Большую Александровку, Берислав и Благодатное", - пояснил Янушевич.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в течение дня в Украине может возрасти уровень потребления электроэнергии из-за усиления похолодания.

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