По всему Киеву остановлено водоснабжение
В Киеве 23 ноября в результате массированных ракетных ударов приостановлено водоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.
"Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее их восстановить", - отметил он.
Власти столицы призывают граждан запастись водой.
Работы по возобновлению энерго- и водоснабжения продолжаются.
Напомним, в Киеве 23 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным КГГА, ракеты попали в объект инфраструктуры. Также взрывы прогремели в разных районах столицы. В настоящее время известно о трех погибших и шести пострадавших.
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