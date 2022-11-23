Когда в Киеве появятся свет и вода: оптимистичный прогноз Кличко

Электричество и водоснабжение могут восстановить в Киеве до конца суток, 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Я надеюсь, что в ближайшее время будет более объективная картина, но энергетики работают. Я надеюсь, что сегодня вечером электричество будет восстановлено, и будет восстановлено водоснабжение", - сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что пока не может говорить о конкретном времени завершения восстановительных работ.

"Мы делаем все, чтобы восстановить и электричество и водоснабжение сегодня вечером", - резюмировал он.