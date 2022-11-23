Когда в Киеве появятся свет и вода: оптимистичный прогноз Кличко
Электричество и водоснабжение могут восстановить в Киеве до конца суток, 23 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".
"Я надеюсь, что в ближайшее время будет более объективная картина, но энергетики работают. Я надеюсь, что сегодня вечером электричество будет восстановлено, и будет восстановлено водоснабжение", - сказал Кличко.
Мэр столицы отметил, что пока не может говорить о конкретном времени завершения восстановительных работ.
"Мы делаем все, чтобы восстановить и электричество и водоснабжение сегодня вечером", - резюмировал он.
Напомним, сегодня россияне атаковали крылатыми ракетами Киев. Известно о "прилетах", а также погибших и пострадавших в результате них.
После ракетных ударов в Киеве начались аварийные отключения света, а также остановилось водоснабжение.
Как писало РБК-Украина, проблемы с электричеством и водой наблюдаются по всей Украине.
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