Когда в Киеве восстановят движение метро между "Лесной" и "Академгородком": ответ мэра
Полноценное движение метро по "красной" ветке в Киеве планируют восстановить уже сегодня, 19 октября, вечером. При этом станция "Черниговская" работать не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
По словам мэра, для ликвидации последствий атаки на станцию "Черниговская" привлекли более 70 специалистов. Там уже полностью убрали разбитое стекло и строительный мусор.
Ремонт поврежденных путей и контактного рельса находится на финальном этапе. Также продолжается восстановление электроснабжения и управления движением поездов. Такие работы - самые сложные, они продолжаются с ночи.
"Движение поездов между станциями "Лесная" и "Академгородок" в обычном режиме планируем восстановить сегодня вечером. Поезда будут курсировать без остановки на станции "Черниговская", пока ее не отремонтируют", - подчеркнул городской глава.
Он добавил, что из-за удара по "Черниговской" в Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах №1-М, 118.
На временный маршрут №1-М добавили:
- 3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. "Лесная" и ст. м. "Дарница";
- 12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. "Лесная" к ст. м. "Дворец спорта".
Удар по "Черниговской"
Напомним, в ночь на 19 октября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами.
В частности, враг ударил по станции метро "Черниговская". Как отметил временный исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев, спрогнозировать сроки восстановления работы станции пока нельзя.
Как выглядит станция после удара россиян - в репортаже РБК-Украина.