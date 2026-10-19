Когда в Киеве восстановят движение метро между "Лесной" и "Академгородком": ответ мэра

Полноценное движение метро по "красной" ветке в Киеве планируют восстановить уже сегодня, 19 октября, вечером. При этом станция "Черниговская" работать не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

По словам мэра, для ликвидации последствий атаки на станцию "Черниговская" привлекли более 70 специалистов. Там уже полностью убрали разбитое стекло и строительный мусор.

Ремонт поврежденных путей и контактного рельса находится на финальном этапе. Также продолжается восстановление электроснабжения и управления движением поездов. Такие работы - самые сложные, они продолжаются с ночи.

"Движение поездов между станциями "Лесная" и "Академгородок" в обычном режиме планируем восстановить сегодня вечером. Поезда будут курсировать без остановки на станции "Черниговская", пока ее не отремонтируют", - подчеркнул городской глава.

Он добавил, что из-за удара по "Черниговской" в Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах №1-М, 118.

На временный маршрут №1-М добавили:

3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. "Лесная" и ст. м. "Дарница";

12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. "Лесная" к ст. м. "Дворец спорта".

Удар по "Черниговской"

Напомним, в ночь на 19 октября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами.