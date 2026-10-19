Станция метро "Черниговская" в Киеве остановилась на неопределенный срок, - КМВА

Работу станции метро "Черниговская" в Киеве остановили на неопределенный срок из-за повреждений, которые она получила в результате российской атаки. Когда пассажиры снова смогут ею пользоваться, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временного исполняющего обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрея Ткачева в телеэтере.

По словам Ткачева, на месте работают специалисты, оценивающие состояние поврежденной инфраструктуры. Больше всего пострадали пути, причем масштабы повреждений значительны.

"Пока не можем прогнозировать (время возобновления работы станции, - ред.). На месте работают соответствующие специалисты, они оценивают состояние повреждений. Там повреждены, и очень значительно, пути, но оборудование и запасные части налицо, поэтому максимально быстро будут проведены все работы", - отметил он.

Ткачев подчеркнул, что необходимое оборудование и запасные части для ремонта есть. Это должно помочь провести работы максимально быстро.

В то же время, в КМВА пока не могут назвать даже ориентировочную дату возобновления работы станции. Сначала специалистам нужно оценить повреждение и определить объем требуемого ремонта.