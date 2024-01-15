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Когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации: названы сроки

Фото: названы сроки, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство может внести новую редакцию законопроекта о мобилизации в Верховную раду уже в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместительницы министра обороны Украины Натальи Калмыковой в эфире телемарафона.

Калмыкова подчеркнула, что новая редакция законопроекта будет в Раде уже в ближайшие сроки. Документ должен пройти определенный путь согласования в правительстве. 

По ее словам, такой закон нужен как можно быстрее, поскольку это в интересах военных на передовой, которые защищают страну около 2 лет. 

У заместительницы главы Минобороны попросили конкретизировать сроки внесения законопроекта в Раду. 

"Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет скорее всего несколько недель", - ответила она. 

Позже Калмыкова добавила, что начало реализации норм законопроекта также ожидается в течение недель или месяца. 

Законопроект о мобилизации 

Напомним, несколько недель назад правительство внесло в Верховную раду большой законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. 

В документе содержалось ужесточение мер против уклонистов, снижение призывного возраста до 25 лет, электронные повестки и не только. 

В профильном комитете заявляли о том, что документ содержит спорные вопросы. При этом омбудсмен Дмитрий Лубинец указывал на противоречие Конституции. 

После этого Кабмин решил отозвать законопроект из Рады

Несколько дней назад министр обороны Рустем Умеров заявил, что новая редакция законопроекта с учетом рекомендаций комитета по нацбезопасности уже есть

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