Когда день "теплого" Николая по новому календарю ПЦУ: точная дата в 2025 году
Большинство украинцев привыкли, что день святого Николая Чудотворца по новоюлианскому церковному календарю отмечают зимой - 6 декабря. Однако в народе существует также традиция отмечать день "теплого" Николая, который в ПЦУ упоминается как день перенесения мощей святителя и чудотворца из Мир Ликийских в город Бар.
Подробнее о том, что говорят о "теплом", "весеннем" или "летнем" Николае в ПЦУ, откуда взялся этот праздник, на какой день он приходится в 2025 году и что стоит знать об основных его традициях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что говорят о "теплом" Николае в ПЦУ
В пресс-службе Православной Церкви Украины (ПЦУ) напомнили, что святой Николай завершил земную жизнь и начал свой путь в вечности именно 6 декабря (согласно новоюлианскому календарю).
Однако позже в церковном календаре упоминается дата перенесения его святых мощей с Востока на Запад:
- из города Миры в Ликии (ныне это вблизи городка Демре, провинция Анталия, в Турции);
- в итальянский город Бари.
В народе этот праздник называют "теплым", "весенним" или "летним" Николаем - в противовес всем известному "зимнему".
"Понятно, что такое народное название - только из-за календарной даты, ведь и весной, и зимой мы чтим того же самого святителя, одного из самых почитаемых святых всех христиан - Николая Чудотворца", - объяснили в ПЦУ.
Когда отмечать "теплого" Николая в 2025 году
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.
По юлианскому церковному календарю "летний" Николай приходился на 22 мая, следовательно "по новому стилю" праздник будут отмечать 9 мая 2025 года.
День "теплого" Николая - перенесения мощей святителя и чудотворца (скриншот: pomisna.info)
В церковной традиции в этот день проводят торжественные богослужения, во время которых верующие молятся за здоровье, благополучие и защиту от всяческих невзгод, заступничество перед Богом.
Святитель Николай считается покровителем путешественников, детей, бедных, больных и несправедливо обвиняемых.
Зачем мощи Николая были перенесены
Святитель Николай более четверти века был архиепископом Мир Ликийских, там же он и завершил свой земной путь после непродолжительной телесной болезни в возрасте старше семидесяти лет.
В ПЦУ рассказали, что на погребение Николая "собрались епископы Ликийской страны со всем клиром" и народ из разных городов. Честное тело святителя было погребено возле храма, где он служил (и почивало там почти 700 лет).
"Но потом туда пришли с разрушительными набегами кочевники и народы мусульманские - разгромили, уничтожили почти все города Малой Азии, разрушили и осквернили и Миры Ликийские", - сообщили украинцам.
Согласно свидетельствам Предания, одному пресвитеру из итальянского города Бари (город-порт на юге Италии, который издавна был заселен греками) во сне явился святой Николай и завещал забрать его тело из опустошенного города Миры и перенести именно туда, в Бари.
"Пресвитер выполнил волю святого. И 9 мая 1087 года святые мощи Николая Чудотворца прибыли на корабле в этот итальянский городок. Местные жители встретили святые мощи с большой радостью и уважением и торжественно положили их в церкви, которая была расположена у моря", - пояснили в ПЦУ.
9 мая - второй день чествования святителя Николая (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Уточняется, что уже через несколько лет - после многочисленных чудес и исцелений, которые возле них совершались - был возведен храм в честь святителя Николая и положены мощи святого именно там.
Храм Николая стал святыней и местом паломничества для христиан со всего мира.
Народные традиции в день "теплого" Николая
В народной традиции праздник "весеннего" или "летнего" Николая считался днем, после которого окончательно устанавливалась теплая погода. В этот период крестьяне начинали активные полевые работы, сев поздних культур.
Наши предки считали святого Николая не только заступником за убогих, но и покровителем животных, скота, людей "земных" профессий - земледельцев.
В Украине "теплый" Николай считался также мужским праздником, одним из главных для конюхов, которые в этот день брали лошадей в поле на первую пашню.
В знак этого на сельской площади посреди села священники кропили лошадей святой водой, а в поле ездили всадники - "чтобы нечистая сила лошадей не мучила".
"Пришел Николай - коней паси", - говорили в народе.
В завершение, в день "теплого" Николая, как и в день "зимнего", украинцы не должны были ссориться, завидовать, грустить, отчаиваться, бездельничать, лениться и отказывать в помощи (ведь сам святитель всегда помогал нуждающимся).
Напомним, ранее мы рассказывали о самых важных церковных праздниках в мае 2025 года по новому календарю.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ), Wikipedia.
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