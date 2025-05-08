Когда день "теплого" Николая по новому календарю ПЦУ: точная дата в 2025 году

Большинство украинцев привыкли, что день святого Николая Чудотворца по новоюлианскому церковному календарю отмечают зимой - 6 декабря. Однако в народе существует также традиция отмечать день "теплого" Николая, который в ПЦУ упоминается как день перенесения мощей святителя и чудотворца из Мир Ликийских в город Бар.

Подробнее о том, что говорят о "теплом", "весеннем" или "летнем" Николае в ПЦУ, откуда взялся этот праздник, на какой день он приходится в 2025 году и что стоит знать об основных его традициях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорят о "теплом" Николае в ПЦУ

В пресс-службе Православной Церкви Украины (ПЦУ) напомнили, что святой Николай завершил земную жизнь и начал свой путь в вечности именно 6 декабря (согласно новоюлианскому календарю).

Однако позже в церковном календаре упоминается дата перенесения его святых мощей с Востока на Запад:

из города Миры в Ликии (ныне это вблизи городка Демре, провинция Анталия, в Турции);

в итальянский город Бари.

В народе этот праздник называют "теплым", "весенним" или "летним" Николаем - в противовес всем известному "зимнему".

"Понятно, что такое народное название - только из-за календарной даты, ведь и весной, и зимой мы чтим того же самого святителя, одного из самых почитаемых святых всех христиан - Николая Чудотворца", - объяснили в ПЦУ.

Когда отмечать "теплого" Николая в 2025 году

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

По юлианскому церковному календарю "летний" Николай приходился на 22 мая, следовательно "по новому стилю" праздник будут отмечать 9 мая 2025 года.

День "теплого" Николая - перенесения мощей святителя и чудотворца (скриншот: pomisna.info)

В церковной традиции в этот день проводят торжественные богослужения, во время которых верующие молятся за здоровье, благополучие и защиту от всяческих невзгод, заступничество перед Богом.

Святитель Николай считается покровителем путешественников, детей, бедных, больных и несправедливо обвиняемых.

Зачем мощи Николая были перенесены

Святитель Николай более четверти века был архиепископом Мир Ликийских, там же он и завершил свой земной путь после непродолжительной телесной болезни в возрасте старше семидесяти лет.

В ПЦУ рассказали, что на погребение Николая "собрались епископы Ликийской страны со всем клиром" и народ из разных городов. Честное тело святителя было погребено возле храма, где он служил (и почивало там почти 700 лет).

"Но потом туда пришли с разрушительными набегами кочевники и народы мусульманские - разгромили, уничтожили почти все города Малой Азии, разрушили и осквернили и Миры Ликийские", - сообщили украинцам.

Согласно свидетельствам Предания, одному пресвитеру из итальянского города Бари (город-порт на юге Италии, который издавна был заселен греками) во сне явился святой Николай и завещал забрать его тело из опустошенного города Миры и перенести именно туда, в Бари.

"Пресвитер выполнил волю святого. И 9 мая 1087 года святые мощи Николая Чудотворца прибыли на корабле в этот итальянский городок. Местные жители встретили святые мощи с большой радостью и уважением и торжественно положили их в церкви, которая была расположена у моря", - пояснили в ПЦУ.

9 мая - второй день чествования святителя Николая (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Уточняется, что уже через несколько лет - после многочисленных чудес и исцелений, которые возле них совершались - был возведен храм в честь святителя Николая и положены мощи святого именно там.

Храм Николая стал святыней и местом паломничества для христиан со всего мира.

Народные традиции в день "теплого" Николая

В народной традиции праздник "весеннего" или "летнего" Николая считался днем, после которого окончательно устанавливалась теплая погода. В этот период крестьяне начинали активные полевые работы, сев поздних культур.

Наши предки считали святого Николая не только заступником за убогих, но и покровителем животных, скота, людей "земных" профессий - земледельцев.

В Украине "теплый" Николай считался также мужским праздником, одним из главных для конюхов, которые в этот день брали лошадей в поле на первую пашню.

В знак этого на сельской площади посреди села священники кропили лошадей святой водой, а в поле ездили всадники - "чтобы нечистая сила лошадей не мучила".

"Пришел Николай - коней паси", - говорили в народе.

В завершение, в день "теплого" Николая, как и в день "зимнего", украинцы не должны были ссориться, завидовать, грустить, отчаиваться, бездельничать, лениться и отказывать в помощи (ведь сам святитель всегда помогал нуждающимся).