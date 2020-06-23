Коливання можуть зрости: що очікувати від курсу гривні цього тижня

Цього тижня коливання курсу гривні можуть зрости через виплати відшкодування ПДВ, з одного боку, і потреби у гривневих коштах для сплати податків, з іншого. Останнє особливо актуально після різкого скорочення ліквідності у банківській системі.

Про це РБК-Україна сказав старший аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Весь минулий тиждень курс гривні залишався у межах очікуваного коридору із невеликими коливаннями. Подібно до цього складатиметься ситуація на ринку й цього тижня, але коливання можуть збільшитися", - зазначив Котович.

На думку аналітика, незважаючи на можливе коливання курсу, це навряд чи призведе до його виходу за межі коридору 26,5-27 гривень/долар, принаймні у бік укріплення.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 15-19 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 110,0 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

На міжбанківському валютному ринку курс долара протягом минулого тижня коливався у вузькому діапазоні 26,70-26,80 грн/долар.

Водночас на поточному тижні курс долара на міжбанківському валютному ринку почав падати.

На відкритті міжбанку 23 червня курс долара в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,64 гривень за долар.