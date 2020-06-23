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Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Новини » Економіка     23.06.2020 - 10:40
Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 5 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,64 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 30,07 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6250 - 26,6450 грн/долар, євро 30,0543 - 30,0742 грн/євро, російський рубль 0,3865 - 0,3871 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,6250

26,6450

EUR/UAH

30,0543

30,0742

RUB/UAH

0,3865

0,3871

Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 22 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6700 - 26,6900 грн/долар, євро 29,9877 - 30,0102 грн/євро, російський рубль 0,3852 - 0,3857 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,66 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Аналітики прогнозують, що на цьому тижні курс долара буде знаходитися близько позначки 26,7/26,9 гривень.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 15-19 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 110,0 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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