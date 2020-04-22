Коливання курсу і відтік цінних паперів: Шмигаль назвав можливі наслідки відсутності співпраці з МВФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав можливі наслідки відсутності співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). ПРо це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, очільник уряду зазначив, що умовою МВФ щодо продовження співпраці з Україною є прийняття так званого "банківського закону" і, за словами Шмигаля, неприйняття цього закону - наразі "єдиний бар'єр" на шляху до кредитної програми МВФ в обсязі 8 млрд доларів.

"Сподіваюся, що за тиждень-півтора цей бар'єр буде подоланий", - додав Шмигаль.

Разом з тим, він додав, що наразі для України не стоїть питання щодо самих грошей МВФ, є питання довіри міжнародних інвесторів і відсутність співпраці з МВФ "буде означати поганий сигнал для всіх".

"Це, скоріше за все, спричинить відтік з українських цінних паперів, спричинить різкі коливання на курсовому ринку, на ринку капіталів, похитне банківську систему. Пережити ми переживемо, але питання як переживемо. І найголовніше, скільки часу економіка буде відновлюватися", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за словами президента України Володимира Зеленського, кредит МВФ для України як кров для організму.

Раніше Зеленський заявляв про дві вимоги МВФ для виділення чергового траншу допомоги Україні: земельна реформа та "банківський закон". Наразі законопроект про ринок землі ухвалено парламентом та передано на підпис Зеленському після перегляду 4 тис. правок. А от "банківський закон" пройшов тільки перше читання та наразі знаходиться на розгляді фінкомітету Ради, до законопроекту внесли рекордні 16 тис. правок.