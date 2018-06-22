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Кожне годування українського політв'язня Кольченка знімають на камеру, - правозахисник

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 12:31
Фото: Олександр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)
Фото: Олександр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)

Кольченку дозволили тривале побачення з мамою

Кожне годування українського політв'язня Олександра Кольченка, який незаконно утримується на території Російської Федерації, знімають на відеокамеру. Про це з посиланням на адвоката Кольченка у Facebook повідомив правозахисник Микола Щур.

"Від Кольченка вийшов адвокат (22 червня 2018 року 11.15). Ось що він повідомив по телефону. Саша, як і раніше знаходиться в медсанчастині. Але тепер не один в палаті, а з "сусідом по камері". Трохи поправився. Важить зараз близько 62 кг. Кожне його годування знімають на відеокамеру", - написав він.

За словами адвоката, Кольченку дозволили тривале побачення з мамою - 28-30 липня.

 
 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 червня 2018 року Кольченко припинив голодування.

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Теги публікації: Російська Федерація, Александр Кольченко, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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