Кожне годування українського політв'язня Кольченка знімають на камеру, - правозахисник

Кольченку дозволили тривале побачення з мамою

Кожне годування українського політв'язня Олександра Кольченка, який незаконно утримується на території Російської Федерації, знімають на відеокамеру. Про це з посиланням на адвоката Кольченка у Facebook повідомив правозахисник Микола Щур.

"Від Кольченка вийшов адвокат (22 червня 2018 року 11.15). Ось що він повідомив по телефону. Саша, як і раніше знаходиться в медсанчастині. Але тепер не один в палаті, а з "сусідом по камері". Трохи поправився. Важить зараз близько 62 кг. Кожне його годування знімають на відеокамеру", - написав він.

За словами адвоката, Кольченку дозволили тривале побачення з мамою - 28-30 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 червня 2018 року Кольченко припинив голодування.