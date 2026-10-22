"Коллапса нет": в ГПСУ объяснили, что происходит на границе и откуда берутся очереди

По состоянию на 22 октября на большинстве пунктов пропуска на границе нет очередей из легковых автомобилей. В то же время грузовики могут ждать пересечения границы несколько дней. Впрочем, есть причина, с чем связана такая разница.

В комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демчено рассказал, где есть скопление транспорта и что происходит на границе.

Какая сейчас ситуация на границе

- 21 октября в сети активно распространялись фото и видео очередей из автобусов и автомобилей на границе. Какая ситуация сейчас? Есть ли очереди на пунктах пропуска?

– В определенные часы на границе могут возникать очереди. В то же время, публикация кадров, сделанных днем ранее, не отражает актуальной ситуации. Также очереди на одном направлении не означают, что они есть на других пунктах пропуска.

По состоянию на данный момент очередей для легковых автомобилей нет. Пункты пропуска с украинской и польской сторон работают и обеспечивают максимально возможную скорость оформления.

Несколько дней назад вечером на большинстве направлений на границе с Польшей было от 70 до 100 автомобилей. Впоследствии очереди исчезли после оформления граждан, создавших наплыв на пункты пропуска.

В настоящее время на пунктах пропуска "Устилуг", "Краковец" и "Рава-Русская" есть очереди примерно из 20-30 автомобилей. На остальных пунктах пропуска очередей нет.

В то же время в сообщениях о времени ожидания и количестве транспорта не всегда уточняют, о какой именно категории идет речь. Поэтому люди могут воспринимать ситуацию так, будто "на границе огромные очереди", а "ожидание длится 20-40 часов".

Что происходит с автобусами и грузовиками

Для выезжающих из Украины автобусов и грузовиков действует система электронной очереди. Она определяет день и время прибытия к границе, поэтому физического присутствия этих категорий транспорта в виде очереди нет, потому что система информирует на какой день и время водителям необходимо прибыть в границу.

Исключение - отдельные направления, где для автобусов по нескольким направлениям єЧерга не слотирована. В частности, это пункт пропуска "Краковец". Там могут образовываться физические очереди, но регистрация в системе єЧерга остается обязательной. Сейчас выезд из Украины через этот пункт ожидают около 12 автобусов.

На сопредельной территории Польши и других стран аналогичного сервиса єЧерга нет, поэтому там могут быть физические очереди.

Есть 2000 грузовиков на границе и приходится ждать неделю?

Спикер ГПСУ также прокомментировал распространенную в сети информацию об около 2000 грузовиках, ожидающих по 6-7 дней. Она касается пункта пропуска "Ягодин" и грузового транспорта. Эти данные открыты и отображаются в системе єЧерга.

В то же время сама система призвана упорядочить пересечение границы и избежать физических очередей. По словам Демченко, количество зарегистрированных грузовиков было значительным и раньше, в частности в периоды без воздушных тревог на западе Украины. Поэтому называть ситуацию "коллапсом" он считает неуместным.

Воздушные тревоги действительно могут увеличивать время пересечения границы, ведь во время пропускных операций останавливают. Пограничники и другие службы принимают меры, чтобы не допустить жертв: людей рассредоточивают за пределами пунктов пропуска. Однако, по словам спикера ГПСУ, эти остановки не привели к кардинальному изменению ситуации на границе.

Замедлилась ли єЧерга и работа Волынской таможни

- 21 октября также распространялась информация о замедлении движения в єЧерзі и работе Волынской таможни. Подтверждаете ли вы это? Возобновилась ли работа в обычном режиме?

- За работу самой системы есть єЧерга отвечает ее администратор - Министерство развития общин и территорий Украины.

В то же время движение грузового транспорта и оформление на границе действительно могут замедляться из-за воздушных тревог, во время которых пропускные операции останавливают. После этого система корректирует информацию о прибытии грузовиков в границу.

По словам Демченко, количество грузовиков, зарегистрированных в єЧерга, несколько увеличилось, однако это увеличение не существенно по сравнению с предыдущими периодами.

О возможном совместном контроле на территории Польши и Молдовы

- Польша заявила о готовности согласиться на совместный с Украиной пограничный контроль на польской территории, если этого потребует ситуация с безопасностью. Молдова также рассматривает такую возможность. Известно ли, на каком этапе находятся эти планы?

- Насколько мне известно, Министерство развития общин и территорий Украины уже сообщало о работе со сопредельными странами о возможности проведения совместных пропускных операций на территории одного из государств. Цель - обеспечить безопасность.

На каком этапе находится эта работа и когда такие изменения могут быть введены, пока неизвестно. Для этого необходимы договоренности между странами и их правительствами.