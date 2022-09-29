ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям линии фрона. ВСУ 28 сентября отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области, а также Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлебороб, Миропольское и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрилечая, Сосновка, Красное, Грушевка, Сеньково, Двуречная и Колодезное;

на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закотное, Диброво, Озерное и Верхнекаменное;

на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опросное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Бердичи, Пески, Первомайское и Марьинка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Вместе с тем, осуществлял артиллерийские обстрелы недалеко от Новоукраинки, Нескучного, Времевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Волшебного, Красного, Новополя и Успеновки.

На Южнобугском направлении обстрелов подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг на данном направлении совершил более 45 вылетов БпЛА.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Друга, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, сбили 4 БпЛА и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ракетные войска и артиллерия продолжают наносить огненное поражение по объектам противника. В частности, за сутки поражены два командных пункта, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, одна станция-ретранслятор, три станции РЭБ, два склада с боеприпасами и один - с горюче-смазочными материалами.