Коллаборанты выселяют жителей оккупированных территорий из собственных квартир, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированной части Херсонской области снова фиксируются случаи, когда местные коллаборанты выселяют украинцев из жилья. Для этого придумывают разные поводы: эвакуация из-за обстрелов, угроза стихийного бедствия или просто пугают мобилизацией или тюрьмой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Кроме операции по переселению, здесь наблюдается увеличение блок-постов на въездах в населенные пункты области. Есть случаи, когда враг закрывает въезд в деревню или город. В ЦНС объяснили, что россияне делают это с целью скрыть свои преступления и не дать возможность вернуться людям в свои дома.

В ЦНС говорят, что таким образом россияне поощряют мобилизацию. Обещают решение жилищных вопросов за счет захваченных территорий и имущества гражданского населения.

Напомним, Россия, оккупировав часть территорий Украины, стремится покорить или уничтожить украинцев на их же земле. Как захватчики проводят этнические чистки, куда депортируют украинцев и почему россияне покупают квартиры в Мариуполе, – в материале РБК-Украина.

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