Колаборанти виселяють мешканців окупованих територій з власних квартир, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованій частині Херсонської області знову фіксуються випадки, коли місцеві колаборанти виселяють українців з власних помешкань. Для цього вигадують різні приводи: евакуація через обстріли, загрози стихійного лиха чи просто лякають мобілізацією або тюрмою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Окрім операції по переселенню тут спостерігається збільшення блок-постів на в’їздах у населені пункти області. Є випадки, коли ворог закриває в’їзд у село чи місто. У ЦНС пояснили, що росіяни роблять це з метою приховати свої злочини та не дати можливість повернутися людям у свої помешкання.

У ЦНС кажуть, що таким чином росіяни заохочують до мобілізації. Обіцяють вирішення житлових питань за рахунок захоплених територій та майна цивільного населення.

Нагадаємо Росія, окупувавши частину територій України, прагне підкорити або знищити українців на їхній же землі. Як загарбники проводять етнічні чистки, куди депортують українців та чому росіяни купують квартири у Маріуполі, – у матеріалі РБК-Україна.

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