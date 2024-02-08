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Коллаборанта из Херсона приговорили к восьми годам тюрьмы за проведение "референдума"

Архивное фото: Коллаборанта из Херсона приговорили к восьми годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Коллаборант из Херсона приговорен к восьми годам лишения свободы за проведение "референдума" во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру .

Детали дела

Доказано, что в сентябре 2022 года мужчина занял должность "секретаря участковой избирательной комиссии", которая функционировала на территории Херсона. 

Ее создала оккупационная власть для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины и присоединения к РФ временно оккупированной территории региона.

Кроме того, в запрещенной российской соцсети осужденный активно распространял символику коммунистического тоталитарного режима.

Какое наказание ему назначили

Учитывая, что мужчина имел неотбытую часть наказания по предыдущему приговору суда, которым он был признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, по совокупности приговоров он приговорен к 8 годам лишения свободы.

Фото: Коллаборант (facebook.com/pho.gov.ua)

Также запрещено занимать должности в органах власти и заниматься избирательными процессами в течение 10 лет. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Недавно правоохранители в Херсонской области задержали "заместительницу избирательного комитета РФ", которая в 2022 году помогала оккупантам.

Депутату Госдумы РФ Александру Сидякину СБУ объявила подозрение за участие в незаконном "референдуме" на оккупированной части Херсонской области. Он представляет партию русского диктатора Владимира Путина.

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