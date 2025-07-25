У кого изымают авто за нарушение мобилизации: объяснение адвоката

Могут ли изъять авто за нарушение правил мобилизации?

Дополнительные санкции накладываются в случаях, если штрафы за уклонение от мобилизации (от 17 до 25 тысяч гривен, и таких штрафов может быть несколько) просрочены и не уплачены. В частности, может быть принято решение об аресте счетов, имущества а также о лишении нарушителя водительских прав. Однако окончательное решение о блокировании счетов принимает исключительно суд.

Если вовремя (в течение 15 дней) не оплатить штраф, например, в 25,5 тыс грн, то сумма штрафа удваивается. И сумма в 160 тысяч гривен – это только три неоплаченных штрафа, отмечает Елена Хоменко.

"В рамках исполнительного производства, если сумма долга достигает более 165 000 гривен (имеют место несколько штрафов), то в таком случае в 2025 году государственный исполнитель имеет право арестовывать и выставлять имущество на продажу: на официальные площадки СЕТАМ по продаже движимого и недвижимого имущества, то есть авто может быть продано", – объясняет она РБК-Украина.

Почему имущество изымают редко

По просьбе РБК-Украина Елена Хоменко проверила актуальное количество судебных дел по лишению водительских прав из-за нарушения воинского учета. Таких дел оказалось немного.

"С начала 2025 года в судах рассматривалось еще таких 59 дел, касающихся лишения водительских прав за нарушение воинского учета. По 9 делам уже есть решение суда. 50 дел еще находятся на рассмотрении. Сейчас основной массив дел составляют обжалования штрафов, также открыты исполнительные производства именно за необновление данных и за повестки", – описывает она тенденцию.

По ее словам, сказывается длительность самой судебной процедуры привлечения к ответственности. Поскольку у судов суды во время войны и без того очень значительная нагрузка. Дополнительно влияет и то, что судебные заседания прерывают на время воздушных тревог и другие подобные причины.

"Еще один фактор, который может ограничивать процесс – необходимость уплаты судебного сбора за подачу иска в суд. В государственном бюджете такие расходы ТЦК и СП не предусмотрены. Поэтому эту возможность не используют массово", – отмечает управляющий партнер адвокатского объединения "Актум".