ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У кого изымают авто за нарушение мобилизации: объяснение адвоката

Украина, Пятница 25 июля 2025 18:15
UA EN RU
У кого изымают авто за нарушение мобилизации: объяснение адвоката Проверка документов полицией во время мобилизации (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Елена Хоменко

За неявку по повестке для уточнения данных или на прохождение ВВК грозят штрафы в размере от 17 до 25 тысяч гривен. Если уплату штрафа просрочили, к нарушителям могут применять дополнительные санкции.

Могут ли в рамках этих санкций изымать автомобиль и почему на практике это происходит довольно редко, в комментарии РБК-Украина рассказывает адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Актум" Елена Хоменко.

Могут ли изъять авто за нарушение правил мобилизации?

Дополнительные санкции накладываются в случаях, если штрафы за уклонение от мобилизации (от 17 до 25 тысяч гривен, и таких штрафов может быть несколько) просрочены и не уплачены. В частности, может быть принято решение об аресте счетов, имущества а также о лишении нарушителя водительских прав. Однако окончательное решение о блокировании счетов принимает исключительно суд.

Если вовремя (в течение 15 дней) не оплатить штраф, например, в 25,5 тыс грн, то сумма штрафа удваивается. И сумма в 160 тысяч гривен – это только три неоплаченных штрафа, отмечает Елена Хоменко.

"В рамках исполнительного производства, если сумма долга достигает более 165 000 гривен (имеют место несколько штрафов), то в таком случае в 2025 году государственный исполнитель имеет право арестовывать и выставлять имущество на продажу: на официальные площадки СЕТАМ по продаже движимого и недвижимого имущества, то есть авто может быть продано", – объясняет она РБК-Украина.

Почему имущество изымают редко

По просьбе РБК-Украина Елена Хоменко проверила актуальное количество судебных дел по лишению водительских прав из-за нарушения воинского учета. Таких дел оказалось немного.

"С начала 2025 года в судах рассматривалось еще таких 59 дел, касающихся лишения водительских прав за нарушение воинского учета. По 9 делам уже есть решение суда. 50 дел еще находятся на рассмотрении. Сейчас основной массив дел составляют обжалования штрафов, также открыты исполнительные производства именно за необновление данных и за повестки", – описывает она тенденцию.

По ее словам, сказывается длительность самой судебной процедуры привлечения к ответственности. Поскольку у судов суды во время войны и без того очень значительная нагрузка. Дополнительно влияет и то, что судебные заседания прерывают на время воздушных тревог и другие подобные причины.

"Еще один фактор, который может ограничивать процесс – необходимость уплаты судебного сбора за подачу иска в суд. В государственном бюджете такие расходы ТЦК и СП не предусмотрены. Поэтому эту возможность не используют массово", – отмечает управляющий партнер адвокатского объединения "Актум".

Отметим, штрафы за отсутствие военного билета законодательством не предусмотрены. Впрочем, за это есть другого рода ответственность. Мы писали, что грозит тем, у кого нет с собой военно-учетных документов.

Также стало известно, снимают ли мужчину с розыска, когда он оплатил штраф за уклонение от мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Мобилизация в Украине Штрафы Повестки Юридические советы
Новости
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте