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У кого вилучають авто за порушення мобілізації: пояснення адвоката

Україна, П'ятниця 25 липня 2025 18:15
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У кого вилучають авто за порушення мобілізації: пояснення адвоката Перевірка документів поліцією під час мобілізації (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Олена Хоменко

За неявку по повістці для уточнення даних або на проходження ВЛК загрожують штрафи у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо сплату штрафу протермінували, до порушників можуть застосовувати додаткові санкції.

Чи можуть в рамках цих санкцій вилучати автомобіль і чому на практиці це стається досить рідко, у коментарі РБК-Україна розповідає адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Актум" Олена Хоменко.

Чи можуть вилучити авто за порушення правил мобілізації?

Додаткові санкції накладаються у випадках, якщо штрафи за ухилення від мобілізації (від 17 до 25 тисяч гривень, і таких штрафів може бути кілька) протерміновані й не сплачені. Зокрема, може бути прийняте рішення про арешт рахунків, майна а також про позбавлення порушника водійських прав. Однак остаточне рішення про блокування рахунків ухвалює виключно суд.

Якщо вчасно (протягом 15 днів) не сплатити штраф, наприклад, у 25,5 тис грн, то сума штрафу подвоюється. І сума у 160 тисяч гривень – це лише три несплачених штрафи, зазначає Олена Хоменко.

"В рамках виконавчого провадження, якщо сума боргу сягає більше 165 000 гривень (мають місце декілька штрафів), то в такому випадку у 2025 році державний виконавець має право арештовувати та виставляти майно на продаж: на офіційні майданчики СЕТАМ щодо продажу рухомого та нерухомого майна, тобто авто може бути проданим", – пояснює вона РБК-Україна.

Чому майно вилучають рідко

На прохання РБК-Україна Олена Хоменко перевірила актуальну кількість судових справ щодо позбавлення водійських прав через порушення військового обліку. Таких справ виявилося небагато.

"З початку 2025 року у судах розглядалось ще таких 59 справ, які стосуються позбавлення водійських прав через порушення військового обліку. По 9 справах вже є рішення суду. 50 справ ще перебувають на розгляді. Зараз основний масив справ складають оскарження штрафів, також відкриті виконавчі провадження саме за неоновлення даних та за повістки", – описує вона тенденцію.

За її словами, дається взнаки довготривалість самої судової процедури притягнення до відповідальності. Оскільки суди під час війни й без того мають дуже значне навантаження. Додатково впливає й те, що судові засідання переривають на час повітряних тривог та інші подібні причини.

"Ще один фактор, який може обмежувати процес – необхідність сплати судового збору за подачу позову до суду. В державному бюджеті такі витрати ТЦК та СП не передбачені. Тому цю можливість не використовують масово", – зазначає керуючий партнер адвокатського об'єднання "Актум".

Відзначимо, штрафи за відсутність військового квитка законодавством не передбачені. Втім, за це є іншого роду відповідальність. Ми писали, що загрожує тим, хто не має з собою військово-облікових документів.

Також стало відомо, чи знімають чоловіка з розшуку, коли він сплатив штраф за ухилення від мобілізації.

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