От брака онлайн до бронирования: в "Дії" готовят пять новых сервисов

Минцифры работает над переводом сервисов из офлайна в онлайн. В скором времени в "Дії" будут доступны еще пять функций.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Брак онлайн

Как сообщил министр, тестируется первый в мире сервис, позволяющий жениться в приложении Дія в несколько кликов. Бета-тестировщики услуги регистрируют официальный брак на расстоянии и оценивают инновацию. Пять уже женились. Скоро сервис будет доступен всем украинцам.

Электронное бронирование

Минцифры, Минэкономики и Минобороны работают над услугой. Цифровизация бронирования должна устранить человеческий фактор и ускорить процесс от нескольких недель до часа. Скоро услуга будет доступна на портале Дія для первой категории предприятий – критически важных и тех, которые обеспечивают потребности сил обороны.

Свидетельства о рождении, браке, разводе, изменении персональных данных

Скоро в Дії будут автоматически подтягиваться свидетельства о рождении детей. А впоследствии и ваши свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени. Они понадобятся при принятии на работу, подтверждении смены фамилии или оформлении льгот, сообщил Федоров.

Отображение разрешения на оружие

Минцифры и Министерство внутренних дел работают над тем, чтобы в приложении Дія отображалась информация, разрешение на оружие и была возможность в несколько кликов заказать выписку из Единого реестра оружия, пояснил министр.

"Дія.Підпис" для юридических лиц

"Дія.Підпис" для физических лиц – инструмент, который должен упростить взаимодействие с чиновниками. В скором времени он появится и для юридических лиц. Это может значительно ускорить работу бизнеса, упростить процессы и сделать более прозрачными действия предпринимателей. Правительство уже приняло соответствующее постановление, а команда Минцифры работает над разработкой функционала.

Что такое "Дія"

Дія (сокращение от "Держава и я"") – это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины.

С помощью Дії можно сохранять электронные копии документов:

Паспорт гражданина Украины.

ID-карта.

Загранпаспорт.

Водительское удостоверение.

Студенческий билет.

Техпаспорт.

Также можно получить государственные услуги онлайн