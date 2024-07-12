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От брака онлайн до бронирования: в "Дії" готовят пять новых сервисов

Украина, Пятница 12 июля 2024 10:33
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От брака онлайн до бронирования: в "Дії" готовят пять новых сервисов Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минцифры работает над переводом сервисов из офлайна в онлайн. В скором времени в "Дії" будут доступны еще пять функций.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Брак онлайн

Как сообщил министр, тестируется первый в мире сервис, позволяющий жениться в приложении Дія в несколько кликов. Бета-тестировщики услуги регистрируют официальный брак на расстоянии и оценивают инновацию. Пять уже женились. Скоро сервис будет доступен всем украинцам.

Электронное бронирование

Минцифры, Минэкономики и Минобороны работают над услугой. Цифровизация бронирования должна устранить человеческий фактор и ускорить процесс от нескольких недель до часа. Скоро услуга будет доступна на портале Дія для первой категории предприятий – критически важных и тех, которые обеспечивают потребности сил обороны.

Свидетельства о рождении, браке, разводе, изменении персональных данных

Скоро в Дії будут автоматически подтягиваться свидетельства о рождении детей. А впоследствии и ваши свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени. Они понадобятся при принятии на работу, подтверждении смены фамилии или оформлении льгот, сообщил Федоров.

Отображение разрешения на оружие

Минцифры и Министерство внутренних дел работают над тем, чтобы в приложении Дія отображалась информация, разрешение на оружие и была возможность в несколько кликов заказать выписку из Единого реестра оружия, пояснил министр.

"Дія.Підпис" для юридических лиц

"Дія.Підпис" для физических лиц – инструмент, который должен упростить взаимодействие с чиновниками. В скором времени он появится и для юридических лиц. Это может значительно ускорить работу бизнеса, упростить процессы и сделать более прозрачными действия предпринимателей. Правительство уже приняло соответствующее постановление, а команда Минцифры работает над разработкой функционала.

Что такое "Дія"

Дія (сокращение от "Держава и я"") – это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины.

С помощью Дії можно сохранять электронные копии документов:

  • Паспорт гражданина Украины.
  • ID-карта.
  • Загранпаспорт.
  • Водительское удостоверение.
  • Студенческий билет.
  • Техпаспорт.

Также можно получить государственные услуги онлайн

  • Зарегистрировать ФЛП.
  • Получить выписку из реестра недвижимости.
  • Уплатить штрафы за нарушение ПДД.
  • Получить свидетельство о рождении ребенка.
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