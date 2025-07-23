RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Американец назвал украинских писателей и певцов, которых обожают в США

Этих украинских поэтов и исполнителей любят американцы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Американец Майкл Виллена, который уже несколько лет живет в Украине, активно интересуется украинской культурой, слушает современную музыку, читает поэзию и даже записывает подкаст с творческими людьми.

В интервью РБК-Украина он назвал любимых украинских исполнителей и писателей.

Любимая украинская музыка в США

Среди украинских исполнителей Майкл прежде всего вспоминает Кузьму Скрябина.

"Я очень люблю Скрябина. На это много причин, но в целом, потому что он очень талантливый человек", - говорит он.

Также к его любимым попали "Один в каноэ", "Бумбокс", "Tember Blanche", BRYKULETS, "Nazva" и "TVORCHI". Именно эти группы он начал слушать сразу после переезда.

"У меня есть подкаст "Капля вдохновения", где мы говорили с разными музыкантами или исполнителями. Там я и познакомился с ними", - добавляет он.

 

Любимые писатели и поэты

Среди писателей Майкл отмечает Юрия Издрика.

Украинский поэт Юрий Издрик (фото: instagram.com/izdryk_y)

"Недавно он был в Луцке. Я видел его выступление. Он такой, как рок-звезда. И это очень круто", - делится впечатлениями американец.

Также в списке его любимых - Леся Украинка и Лина Костенко. Хотя читать на украинском ему сложно, он старается не сдаваться.

"Мне нужна моя жена или Google Translate. То есть я не могу сказать, что все понимаю, но современные стихи для меня легче", - объясняет он.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
БумбоксСкрябінЛеся УкраинкаЛина Костенко