У кого более высокий шанс попасть в штурмовые подразделения: ответ ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация граждан из-за полномасштабного российского вторжения. Военнообязанных отправляют в штурмовые подразделения, артиллерию и в другие структуры Сил обороны.

Об этом рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Некоторые мобилизованные граждане имеют более высокий шанс попасть в штурмовые подразделения. Однако, все зависит от возрастных категорий и состояния здоровья.

"Молодые люди до 45 лет - это, в основном, штурмовые подразделения. Остальные, после 45 лет - это уже подразделения обеспечения, артиллерия, инженерные войска и другие составляющие Сил обороны", - заявил Монукало.

В частности, к другим структурам Сил обороны относятся: пограничники, Национальная гвардия Украины и Государственная служба специального транспорта.

Монукало также напомнил, что после мобилизации все военнообязанные граждане в первую очередь направляются в учебные центры. Однако, некоторых украинцев могут сразу отправить в воинские части. Речь идет о военнообязанных, проходивших службу не менее 10 лет назад и пригодных по состоянию здоровья.