У кого вищий шанс потрапити у штурмові підрозділи: відповідь ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація громадян через повномасштабне російське вторгнення. Військовозобов’язаних відправляють до штурмових підрозділів, артилерії та до інших структур Сил оборони.

Про це розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Деякі мобілізовані громадяни мають вищий шанс потрапити у штурмові підрозділи. Однак, все залежить від вікових категорій та стану здоров’я.

"Молоді люди до 45 років - це, в основному, штурмові підрозділи. Решта, після 45 років - це вже підрозділи забезпечення, артилерія, інженерні війська та інші складові Сил оборони", - заявив Монукало.

Зокрема, до інших структур Сил оборони відносяться: прикордонники, Національна гвардія України та Державна служба спеціального транспорту.

Монукало також нагадав, що після мобілізації всі військовозобов’язані громадяни першочергово направляються до навчальних центрів. Проте, деяких українців можуть одразу відправити до військових частин. Йдеться про військовозобов’язаних, що проходили службу не менше 10 років тому та придатні за станом здоров’я.