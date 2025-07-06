Кого могут мобилизовать с 18 лет: в ТЦК дали разъяснение

В Украине не снижали мобилизационный возраст. Однако при определенных условиях 18-летние все же могут быть призваны в армию - речь идет о конкретных, определенных законом случаях.

С начала полномасштабного вторжения российских войск, а именно с 24 февраля 2022 года, на всей территории нашего государства объявлена всеобщая мобилизация.

Срок проведения мобилизации постоянно продлевается согласно указам президента Украины. Поэтому на всей территории Украины, мобилизационные мероприятия не прекращаются и продлятся как минимум до 6 августа 2025 года.

Как объясняют в Харьковском ОТЦК и СП, подлежат мобилизации мужчины от 25 до 60 лет, которых признали пригодными к военной службе. Если они не имеют права на отсрочку или бронирование.

Впрочем, мужчин от 18 до 25 лет могут мобилизовать, если они офицеры запаса или прошли срочную службу. В других случаях мужчин от 18 до 25 не мобилизуют, но они добровольно могут подписать контракт.

В то же время в период действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или в электронной форме, вместе с документом, удостоверяющим личность.

Уполномоченные представители ТЦК и СП, полицейские, а также представители Госпогранслужбы имеют право требовать у граждан эти документы.

Национальной полиции Украины предоставлено право задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в ТЦК и СП (статьи 259 и 262 КУоАП, часть третья статьи 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе").

Мобилизация в Украине

Напомним, что процесс мобилизации в Украине происходит следующим образом:

Вручение повестки.

Прибытие в ТЦК и СП в определенный срок.

Медицинский осмотр для установления пригодности.

Формирование команд и направление в учебный центр или непосредственно в воинскую часть.

Неявка без уважительной причины после вручения повестки является нарушением закона. За уклонение от мобилизации предусмотрена административная ответственность. Например, гражданин может штраф за неявку или непредоставление обновленных данных.

При этом некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку по следующим основаниям, среди них: