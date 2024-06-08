Как повышение тарифов на электроэнергию повлияет на размер субсидии: объяснение ПФУ
После повышения тарифа на электроэнергию Пенсионный фонд автоматически пересчитает размер субсидий для граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
Как отмечают в ПФУ, субсидия увеличится и компенсирует размер, на который возросла стоимость услуги по электроснабжению с 1 июня.
Чтобы определить размер субсидии, нужно от размера платы за жилищно-коммунальные услуги отнять размер обязательного платежа.
Размер платы за ЖКУ рассчитывается в пределах социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, установленных постановлением Кабмина от 06.08.2014 № 409
Среднемесячный совокупный доход домохозяйства определяется путем деления совокупного дохода всех членов домохозяйства за 2 квартала на количество месяцев, за которые учитываются доходы
Обязательный процент платежа за ЖКЛ (доля дохода) для домохозяйства исчисляется по формуле, определенной постановлением Кабмина от 27.071998 N 1156.
Напомним, 1 июня в Украине подняли тариф на электроэнергию. Подробнее о том, что изменится и как можно сэкономить на платежках, можно узнать в материале РБК-Украина.
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