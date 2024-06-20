Могут ли забрать субсидию во время войны: объяснение юриста

Субсидия - это финансовая поддержка от государства для граждан Украины на оплату коммунальных услуг. Однако во время войны несколько изменились правила предоставления и утраты субсидий.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист Юридической компании "RIYAKO & PARTNERS" Наталья Василюк.

Основания для прекращения предоставления субсидии

Предоставление ранее назначенной жилищной субсидии прекращается, когда:

домохозяйству прекращено предоставление жилищно-коммунальной услуги

гражданин не выполняет обязательства по договору о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг

в заявлении и/или декларации гражданин указал недостоверные данные, что повлияло на установление права на жилищную субсидию или определение ее размера на сумму, превышающую 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день назначения жилищной субсидии

гражданин не сообщил уполномоченному органу об особых обстоятельствах в течение 30 календарных дней со дня их возникновения

О каких обстоятельствах идет речь:

изменения состава зарегистрированных/задекларированных в жилом помещении (дома) членов домохозяйств

изменения социального статуса членов домохозяйства

изменения в составе семьи члена домохозяйства

изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления

смены управляющего, исполнителя коммунальных услуг (кроме случаев, когда информация об изменении предоставляется исполнителем услуги), создание объединения

получение им или членом семьи из состава домохозяйства единовременно дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, кроме целевой благотворительной помощи

получение им или членом семьи из состава домохозяйства страховых выплат на медицинскую и социальную помощь

получение им или членом семьи из состава домохозяйства наследства в виде недвижимого имущества или основной его части

получение им или членом семьи из состава домохозяйства гранта или стипендии на обучение

о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи из состава домохозяйства совокупно более 60 дней

наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии на сверхурочную площадь жилья

осуществление платы за жилищно-коммунальные услуги, расходы на управление многоквартирным домом, расходы на коммунальные услуги или расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива третьим лицом за его счет или исполнительным органом за счет средств местного бюджета

Важно: вышеуказанные нормы не применяются в период действия военного положения в Украине. Однако, эти граждане обязаны сообщить об обстоятельствах, описанных выше, в течение месяца после прекращения действия военного положения в Украине.

Предоставление субсидии прекращается также по решению уполномоченного органа в случае, если:

возникли обстоятельства, исключающие возможность предоставления жилищной субсидии, в частности в случае переезда домохозяйства в другое жилое помещение (дом), другую местность

в случае смерти одинокого лица

гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обратился с заявлением о прекращении ее предоставления

Также жилищную субсидию не назначат, если у вас есть просроченная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не истек и общая сумма такой задолженности превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения за назначением субсидии.

Однако исключением является задолженность за услуги по поставке и распределению природного газа, начисленная исполнителем коммунальной услуги и связанная с отсутствием счетчиков газа или норм потребления природного газа бытовыми потребителями.

Предоставление жилищной субсидии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором они обнаружены.

"То есть прекратить выплаты субсидии могут в любое время, если во время проверки компетентным органом будет установлено наличие хотя бы одного из обстоятельств, указанных выше. Например, скрытие доходов, увеличение количества лиц в домохозяйстве, пребывание за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи из состава домохозяйства совокупно более 60 дней", - объясняет Наталья Василюк.