Кого из ранее судимых могут мобилизовать в 2025 году: разъяснение адвоката

В Украине с начала 2025 года расширили перечень лиц, которые могут быть мобилизованы на военную службу. В частности, в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут мобилизовать ранее судимых.
Об особенностях мобилизации ранее осужденных в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат ЮКК "Де-юре" Димитрий Стриченко.
Адвокат отмечает, что в рамках принятого постановления Кабинета Министров Украины № 1558 от 31.12.2024 года были внесены изменения в постановление № 560 (Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период). Документ предусматривает, кто из ранее осужденных может быть мобилизован в ряды ВСУ.
Кого могут мобилизовать:
В то же время под призыв не подпадают лица, осужденные за такие преступления:
Адвокат также объясняет, что мобилизованные осужденные будут проходить службу исключительно в специализированных подразделениях воинских частей, где их опыт и возможности будут эффективно использованы.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных в мае 2024 года. Согласно документу, некоторые категории осужденных и заключенных могут добровольно вступить в ряды ВСУ. Для этого им нужно будет подписать контракт, который будет действовать в период действия военного положения. Закон предусматривает, что такие люди получат условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Первые такие решения суд принял уже через несколько дней после подписания документа президентом.
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