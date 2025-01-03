Упрощенная система налогообложения. В ГНС сказали, на какие счета платить военный сбор

В Государственной налоговой службе (ГНС) Украины рассказали, как уплатить военный сбор (на какие счета) тем юридическим и физическим лицам, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Счета для уплаты военного сбора

В налоговой напомнили, что в Украине вступил в силу "корректирующий" закон №4113-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы - относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине.

Согласно ему, с 1 января 2025 года плательщики, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, уплачивают военный сбор.

В ГНС уточнили, что для его уплаты были открыты бюджетные счета:

юридическим лицам (ІІІ группа) - по коду классификации доходов бюджета 11011800 "Военный сбор, подлежащий уплате юридическими лицами, находящимися на упрощенной системе налогообложения (ІІІ группа)"

(ІІІ группа) - по коду классификации доходов бюджета 11011800 "Военный сбор, подлежащий уплате юридическими лицами, находящимися на упрощенной системе налогообложения (ІІІ группа)" физическим лицам-предпринимателям (ФОП, плательщикам единого налога) - по коду классификации доходов бюджета 11011700 "Военный сбор, подлежащий уплате физическими лицами-предпринимателями, находящимися на упрощенной системе налогообложения"

При этом реквизиты указанных счетов размещены на главной странице портала Государственной налоговой службы.

Стоит отметить, что на портале ГНС доступен также "Налоговый календарь", который напомнит о крайнем дне подачи той или иной декларации, или же уплаты взносов (сборов, платежей).

Налоговый календарь от ГНС (скриншот: tax.gov.ua)