Коен: Трамп керував переговорами в Москві в 2016 і брехав про це

Трамп цікавився бізнесом в Росії до свого президентства

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн засвидетельствовал, что Трамп руководил переговорами в Москве на протяжении всей кампании 2016 года и лгал об этом. Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что Коэн планирует на этой неделе сообщить американским законодателям, что Трамп несколько раз спрашивал его о проекте небоскреба в Москве, задолго до свого президенства. Это говорит о том, что Трамп интересовался бизнесом в России до свого президенства.

РБК-Украина писало, что экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн 26 февраля выступил перед комитетом по разведке Конгресса. Заседание комитета состоялось в закрытом режиме.

Напомним, Майкл Коэн заявил, что тот знал обо всем, что делалось в компании Trump Organization, в том числе о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание.

Отметим, суд приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения за нарушения правил финансирования избирательной кампании.