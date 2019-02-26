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Екс-адвокат Трампа розповість Конгресу США нові подробиці про РФ

Новини » Політика    26.02.2019 - 12:49
Екс-адвокат Трампа розповість Конгресу США нові подробиці про РФ
Фото: Майкл Коен (Getty Images)

Трамп цікавився бізнесом в Росії до свого президентства

Екс-адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коен планує на цьому тижні повідомити американським законодавцям, що Трамп кілька разів питав його про проект хмарочоса в Москві (РФ), задовго до свого президентства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Видання пише, що це твердження Коена говорить про те, що Трамп цікавився бізнесом в Росії до свого президентства.

Нагадаємо, екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен 26 лютого виступить перед комітетом з розвідки Конгресу. Засідання комітету відбудеться в закритому режимі. Показань Коена очікують зараз три комітету Конгресу.

Раніше повідомлялося, що Комітет Сенату США у справах розвідки направив повістку екс-адвокату президента країни Дональда Трампа - Майкла Коена з'явитися на слухання.

РЬК-Україна писало, що екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання.

 

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