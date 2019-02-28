Коен розповів про роль дітей Трампа в будівництві Trump Tower в Москві

Коен сказав, що приблизно 10 раз інформував Іванку і Дональда-молодшого про цю операцію

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн рассказал, что Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве. Об этом сообщает Associated Press.

Показания Коэна противоречат утверждению Трампа-младшего, который заявлял Конгрессу в 2017 году, что был только "периферично осведомлен" о предложении строительства Trump Tower в Москве. Коэн сказал, что примерно 10 раз информировал Иванку и Дональда-младшего об этой операции.

Напомним, Коэн также показал, что Трамп руководил переговорами в Москве на протяжении всей кампании 2016 года и лгал об этом.

Бывший адвокат Трампа дал показания в суде в рамках сотрудничества со следствием по уголовному делу против него. В середине декабря суд признал бывшего адвоката Трампа виновным в нарушении закона о финансировании предвыборной кампании, в даче ложных показаний.

Отметим, суд приговорил бывшего адвоката Трампа до трех лет тюремного заключения за нарушение правил финансирования избирательной кампании.