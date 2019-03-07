Коен подав позов проти компанії Трампа

Коен звинувачує компанію в тому, що вона не сплатила належні йому кошти

Экс-юрист президента США Майкл Коэн подал иск в суд на компанию Trump Organization. Об этом сообщает The Guardian.

Коэн обвиняет компанию в том, что она не выплатила причитающиеся ему средства, в частности не покрыла понесенные им в ее интересах расходы. Отметим, Коэн был исполнительным вице-президентом Trump Organization, а также юристом Трампа.

Ранее Майкл Коэн рассказал, что Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве.

Также адвокат дал показания, что Трамп руководил переговорами в Москве на протяжении всей кампании 2016 года и лгал об этом. Бывший адвокат Трампа дал показания в суде в рамках сотрудничества со следствием по уголовному делу против него. В середине декабря суд признал бывшего адвоката Трампа виновным в нарушении закона о финансировании предвыборной кампании, в даче ложных показаний.

Отметим, суд приговорил бывшего адвоката Трампа до трех лет тюремного заключения за нарушение правил финансирования избирательной кампании.