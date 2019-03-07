Коен подав позов проти компанії Трампа

Фото: Майкл Коен (gettyimages.com)

Коен звинувачує компанію в тому, що вона не сплатила належні йому кошти

Екс-юрист президента США Майкл Коен подав позов до суду на компанію Trump Organization. Про це повідомляє The Guardian.

Коен звинувачує компанію в тому, що вона не сплатила належні йому кошти, зокрема не покрила понесені ним в її інтересах витрати. Зазначимо, Коен був виконавчим віце-президентом Trump Organization, а також юристом Трампа.

Раніше Майкл Коен розповів, що Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший були ключовими фігурами в планах будівництва Trump Tower в Москві.

Також адвокат дав свідчення, що Трамп керував переговорами в Москві впродовж всієї кампанії 2016 року і брехав про це. Колишній адвокат Трампа дав свідчення у суді в рамках співпраці зі слідством у кримінальній справі проти нього. В середині грудня суд визнав колишнього адвоката Трампа винним у порушенні закону про фінансування передвиборної кампанії, у дачі неправдивих свідчень.

Зазначимо, суд засудив колишнього адвоката Трампа до трьох років тюремного ув'язнення за порушення правил фінансування виборчої кампанії.