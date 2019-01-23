Коен відклав свідчення у Конгресі через погрози з боку Трампа

Фото: Майкл Коен (gettyimages.com)

Слухання заплановані на 7 лютого

Екс-юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен відклав свій виступ в Конгресі США, запланований на початок лютого через погрози з боку Трампа та його адвоката Рудольфа Джуліані. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Hill.

Коен мав виступити у Конгресі США в рамках розслідування втручання Росії в президентські вибори в США. Слухання заплановані на 7 лютого.

Радник Коена Ланні Девіс пояснив, що юристи рекомендували відкласти слухання, оскільки Коен все ще бере участь в російському розслідуванні спецпрокурора Роберта. Девіс додав, що на адресу Коена та його родини надходять погрози з боку президента Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані.

"Коен повинен поставити свою сім'ю і їхню безпеку на перше місце", - заявив представник Коена.

Нагадаємо, екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання.

Раніше повідомлялося, що, якщо буде доведено, що Трамп доручив своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy за мовчання про їхні стосунки, це не може вважатися порушенням правил фінансування передвиборної кампанії і стати підставою для імпічменту.