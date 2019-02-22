Коен свідчитиме перед Конгресом США 26 лютого

Засідання комітету відбудеться у закритому режимі

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн 26 февраля выступит перед комитетом по разведке Конгресса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, заседание комитета состоится в закрытом режиме. Показаний Коэна ожидают сейчас три комитета Конгресса.

Так, Коэн должен был выступить перед тремя комитетами раньше, но перенес все эти выступления по разным причинам. Он сказал, что ему необходимо восстановиться после операции, а также был обеспокоен угрозами для его семьи со стороны Трампа и пресс-секретаря президента Руди Джулиани.

Отметим, Коэн был приговорен в декабре к трем годам лишения свободы за то, что признал себя виновным во лжи обоим разведывательным комитетам в 2017 году и в нарушениях финансирования избирательной кампании.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет Сената США по делам разведки направил повестку экс-адвокату президента страны Дональда Трампа - Майклу Коэну явиться на слушания.

Ранее экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что тот знал обо всем, что делалось в компании Trump Organization, в том числе о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание.