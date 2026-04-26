"Кодовые замки на лабораториях": ликвидатор рассказал, как СССР скрывал правду о Чернобыле

В первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС Советский Союз пытался максимально ограничить доступ к информации о радиации - даже лаборатории с измерениями были закрыты на кодовые замки.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал радиоэколог, ликвидатор и генеральный директор "Экоцентра", персонал которого обеспечивает радиационную безопасность в зоне, Сергей Киреев .

"Приборы начали пищать еще на входе"

По словам Киреева, о масштабах катастрофы стало понятно не сразу. Первые сигналы появились случайно - когда ученые проверили пыль из зоны.

"Еще при входе приборы зафиксировали радиацию и начали пищать. Когда же провели измерения, увидели целый спектр радионуклидов", - вспоминает он.

Тогда стало очевидно: произошло событие, масштабы которого трудно было даже представить.



Последствия Чернобыльской катастрофы (инфографика РБК-Украина)

Работа "вслепую" и хаотичные решения

В первые недели ликвидаторы фактически работали без полного понимания ситуации. Основная задача состояла в том, чтобы определить зоны радиационного загрязнения, оценить уровень опасности и понять, какие действия нужно предпринимать дальше.

"Мы отбирали все. В одних местах проводили дезактивацию, одновременно загрязняя другие", - отмечает Киреев.

По его словам, четкая картина появилась только после накопления данных.

Весна, солнце - и пустые села

Одним из самых сильных впечатлений для ликвидатора стала атмосфера в зоне.

"Приезжаем в Чернобыль - весна, все зеленеет, солнце светит, но никого нет. Только собаки, милиция и несколько ликвидаторов", - рассказывает он.

Несмотря на риски, страха среди специалистов не было, говорит Киреев. В то же время даже с защитным снаряжением избежать облучения не удалось - сам Киреев также получил дозу радиации.

Лаборатории под замком

Отдельно ликвидатор обращает внимание на попытки властей скрыть реальные масштабы трагедии.

"У нас даже лаборатория, где измеряли радиацию, была закрыта на кодовый замок. Специальным приказом определяли людей, которые могли туда входить", - рассказывает он.

По его словам, официальные данные часто пытались занижать или не разглашать.

Высокая цена ликвидации

Из 250-300 работников предприятия, которые работали во время аварии, до сегодняшнего дня, по словам Киреева, уже умерли 120-150 человек. Причины разные, но многие из них связаны с последствиями работы в зоне.

Несмотря на все ошибки, СССР смог быстро построить саркофаг над разрушенным реактором - за семь месяцев. Впрочем, главный вывод, по словам ликвидатора, другой.

"Забывать об аварии нельзя. Сколько людей переселили, сколько погубили здоровье. Люди, которые ликвидировали последствия, - герои", - отмечает Киреев.

Он подчеркивает: Чернобыль показал, что даже "мирный атом" может стать угрозой для каждого.